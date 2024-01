Progetto di promozione del Museo civico e del Centro Storico della Città in collaborazione con il Parco Archeologico Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria

di: Redazione - del 2024-01-04

Con l’approvazione della Delibera nr. 258 del 20/12/2023, la Giunta Comunale ha approvato, per ulteriori 12 mesi, la prosecuzione del progetto di promozione del Museo Civico e del Centro Storico della Città, in collaborazione con il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.

Con l’intento di incrementare il numero di visitatori presso il Museo civico di Castelvetrano, ai visitatori del Parco, entro 3 giorni dal rilascio del biglietto di accesso, sarà consentito l'ingresso al Museo Civico con biglietto ridotto, così potranno accedere al nostro Museo Civico pagando un biglietto dell’importo di € 2,5 anziché di € 5.

Per opportunamente divulgare l’iniziativa è prevista la collocazione di pannelli promozionali del Museo Civico di Castelvetrano presso la biglietteria del Parco, oltre che la distribuzione di materiale promozionale riportante notizie utili e illustrazioni di percorsi turistici del nostro territorio.

Fiducioso il Sindaco Alfano: “Sfruttare il binomio Museo Civico con Parco di Selinunte è una opportunità che, appena usciti dal dissesto, andava colta. Il progetto è già attivo e lentamente inizia a muovere i primi passi. Dai dati in nostro possesso, nei mesi di settembre ed ottobre, sono più di una trentina i visitatori che dal Parco di Selinunte hanno fatto visita al nostro Museo Civico. Sono convinto che nel tempo il dato tenderà a salire con positive ricadute sia per il Museo Civico che per il territorio in genere".