Marinella, collocate nuove panchine sulla piazzetta lignea

di: Redazione - del 2024-01-05

Sono state collocate nei giorni scorsi a Marinella di Selinunte, alcune panchine sulla piazzetta lignea. L'acquisto delle panchine rientra in un progetto di qualche mese fa riguardante anche la sistemazione di panchine esistenti nel territorio comunale.

A parte l'arredo che rimane sempre ottimo per il decoro, le nuove sedute, posizionate dinanzi al mare, potranno permettere ai cittadini di godersi la bellezza del mare e perchè no, i fuochi d'artificio in estate.