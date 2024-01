Silvia Mezzanotte incanta al Selinus, successo per la serata in beneficenza

di: Redazione - del 2024-01-05

Su iniziativa delle dott.sse Doriana Licata, Marilena Marotta e della Pro Loco Castelvetrano Selinunte, patrocinata dal Comune di Castelvetrano, dall’Assessorato alla famiglia della Regione Sicilia e da tutti i club service del territorio, un concerto in onore delle donne, con ospite d'eccezione Silvia Mezzanotte.

Un successo lo spettacolo di ieri sotto il segno delle donne, una serata per tutte quelle donne che quest’anno avrebbero voluto un solo regalo: la vita! Proprio in questo momento storico è importante lanciare un messaggio di solidarietà e di rispetto. Questo il leit motiv della serata andata in scena ieri sera al Teatro Selinus di Castelvetrano.

Un concerto di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto ad una struttura del territorio che ospita donne e bambini vittime di violenza che sarà scelta da tutti coloro che hanno avuto il piacere di organizzare e di supportare l'evento.

Le note di solidarietà, magistralmente intonate da Silvia Mezzanotte, sono servite come profondo momento di riflessione per un percorso di rinascita sociale, perché nessuna cultura può definirsi tale se contempla qualsiasi forma di violenza.