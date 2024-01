Una buona Folgore pareggia a Trapani. A segnò Tourè

di: Redazione - del 2024-01-07

Non è bastato il goal di Aziz Tourè alla Folgore per vincere la prima giornata del girone di ritorno sul campo dell'Accademia Trapani. Risultato positivo ma sicuramente un vero peccato visto che fino ad un quarto d'ora dalla fine i rossoneri conducevano la gara. Poi su un'azione concitata il pareggio di Perricone.

Una vittoria sfumata che comunque lascia ben sperare per il futuro. Bene i nuovi acquisti: Gancitano, Santangelo e Cinquemani. Da annotare che dopo il pareggio dei locali, i rossoneri di Colombo sono rimasti in dieci uomini per l'espulsione per somma di ammonizioni di Bargione.

Domenica al Paolo Marino la Folgore la grande sorpresa del campionato, il Castelbuono che fra l'altro si giocherà il prossimo 24 gennaio la finale di Coppa Italia contro il Paternó ed ha la possibilità di bussare il successo dello scorso anno.