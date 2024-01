Fondi da Regione per uffici giudice di pace Castelvetrano e per via Punta Cantone a Marinella

di: Redazione - del 2024-01-09

E' arrivata stamattina l'approvazione in aula del maxiemendamento alla Legge Finanziaria che include diverse somme destinate in Sicilia. Per quanto concerne la città di Castelvetrano, 200 mila euro approvati per il mantenimento e funzionamento degli Uffici del Giudice di pace di Castelvetrano e Partanna.

Nel documento approvato stamattina, dopo una lunga discussione notturna in aula a Palazzo dei Normanni, sono stati inseriti anche somme per interventi strutturali sul territorio come ad esempio per la strada comunale "via del Cantone" di Marinella di Selinunte: sono stati assegnati 100 mila euro al Comune di Castelvetrano per la sistemazione e la messa in sicurezza.

Sul risultato raggiunto in merito agli Uffici del Giudice di Pace di Castelvetrano e Partanna, l'onorevole Nicolò Catania ha riferito. "Gli Uffici del Giudice di pace sono presidi di legalità e giustizia su territori soprattutto difficili che non possono rischiare di essere trasferiti presso le sedi di Tribunale. La politica non può rimanere sorda".