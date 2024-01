Il castelvetranese Filippo Pizzitola approda al Palermo Calcio

di: Redazione - del 2024-01-11

Con una nota pubblicata sulla pagina social, la asd Castelvetrano Selinunte Scuola Calcio Elìte ha comunicato la cessione a titolo definitivo del giovane atleta, classe 2008, Filippo Pizzitola al Palermo Calcio.

"Siamo lieti di annunciare il trasferimento a titolo definitivo di Filippo Pizzitola classe 2008 al Palermo calcio, dove andrà a disputare il campionato under 16 nazionale. Grande soddisfazione per tutta la società, e facciamo un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione"