Folgore, Colombo: "Siamo stati quasi perfetti, testa a domenica prossima"

del 2024-01-08

Attraverso la pagina ufficiale della Folgore, l'allenatore rossonero Stefano Colombo ha rilasciato un'intervista dopo il pareggio ottenuto a Trapani contro i locali dell’Accademia.

"Ieri, tenendo conto che è stata la prima dopo la sosta, mi ritengo soddisfatto per come abbiamo approcciato e condotto la gara. La squadra ha giocato - ha proseguito il tecnico - un secondo tempo quasi perfetto fino all’episodio del gol. Un punto importante che muove la classifica e ci permette di lavorare con maggiore convinzione in vista della gara di domenica contro la Supergiovane Castelbuono.

Come sempre in casa confido nell’aiuto del nostro 12° giocatore, i nostri calorosi tifosi - ha concluso Colombo - che non ci hanno mai fatto mancare, anche nei momenti difficili, il loro importante supporto. Forza Folgore di Castelvetrano!"