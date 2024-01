Castelvetrano, l'ufficio legale a breve sarà trasferito in piazza Matteotti all'ex comando di Polizia Municipale

di: Redazione - del 2024-01-08

L'ufficio legale del Comune di Castelvetrano diretto dagli avvocati Francesco Vasile e Maika Giacalone a breve avrà una rinnovata sede. Si tratta degli ex locali che hanno ospitato per decenni il comando della Polizia Municipale siti in piazza Matteotti.

I lavori di ristrutturazione dei locali sono già stati avviati, le opere previste saranno ultimate entro la metà di febbraio.