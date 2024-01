Liliana Resinovich, un mistero lungo due anni. Le ultime novità che potrebbero portare ad una svolta

di: Yosè Priolo - del 2024-01-08

Potrebbe giungere ad una svolta il caso riguardante la morte della pensionata 63enne triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e rinvenuta cadavere il 5 gennaio 2022 poco distante da casa. La Procura di Trieste ha infatti disposto la riesumazione della salma così come segnalata “opportuna” dalla consulente dott.ssa Cristina Cattaneo, anatomopatologa che si è occupata di alcuni dei casi giudiziari più controversi: Yara Gambirasio, David Rossi, Stefano Cucchi.

La vittima era stata rinvenuta nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico con la testa avvolta in due sacchetti di plastica “conad” ed il corpo chiuso in due sacchi neri. La prima autopsia aveva fatto risalire la data della morte al 3 gennaio, due giorni prima del ritrovamento. Dove aveva trascorso, e con chi, le settimane precedenti alla sua morte, Liliana Resinovich? Si trattava di un suicidio o di un omicidio? Pista passionale o movente economico?

A questi, e tanti altri quesiti, ad oggi non è stata data una risposta. Ma ad escludere la tesi del suicidio ci sono diversi elementi che non tornano, primo tra tutti l’assenza di impronte di Lilly sui sacchetti. L’analisi del suo cellulare aveva portato alla luce le ultime ricerche effettuate, riguardanti “divorzio senza avvocato “ e “cambio sull’acquisto di una casa”.

Nello stomaco era stato rinvenuta l’ultima colazione e un multivitaminico. Gli amici di Lilly si rifiutano di credere che abbia potuto porre fine alla sua vita con queste modalità, così come l’uomo con il quale aveva una relazione, Claudio Sterpin, l’ultimo ad averla sentita telefonicamente e che avrebbe dovuto

incontrarla quella mattina.

Sebastiano Visintin, marito della vittima, continua a non credere che la moglie avesse un’altra relazione e che fosse pronta a lasciarlo e che il mistero potrebbe concentrarsi su quell’ultima chiamata tra la moglie e Claudio. Diversi dubbi, e non solo degli amici di Lilly, riguardano proprio le sue dichiarazioni riguardanti orari, spostamenti e ritrovamenti di alcuni oggetti in casa.

La riesumazione e le ulteriori indagini potrebbero, finalmente, portare ad una svolta del caso e fornire ulteriori elementi probatori sull’epoca e la causa della morte. I consulenti si riuniranno il 26 gennaio. I grandi nomi non mancano. Oltre alla dott.ssa Cattaneo, ritroviamo Stefano Tambuzzi, dipartimento di scienze biomediche per la salute dell’Università degli Sudi di Milano e l’entomologo Vanin che si è occupato anche dell’autopsia di Giulia Cecchettin, studentessa 22enne Cronauccisa dall’ex fidanzato l’11 novembre del 2023.

dott.ssa Yosè Priolo