Marinella, le panchine rientrano nel progetto di 210 mila euro denominato "Un mare d'incanto"

Sono venti le panchine in legno,che guardano il mare collocate dal Comune di Castelvetrano sulla piazza di legno a Marinella di Selinunte. Si potrebbe definire “un solarium” per i turisti in estate e un momento di “gioiosa sosta per perdersi con gli occhi sul mare”, per i locali come invece preferisce pensare l’assessore Giuseppe Galfano.

Si tratta del completamento del progetto “Un mare d’incanto”, come l’ha chiamato il direttore dei lavori e il progettista del Comune l’architetto Vincenzo Barresi, per un importo di 210 mila euro che ha compreso i lavori di riqualificazione della piazzetta lignea adiacente il mercatino ittico, che ha anche previsto la copertura dello stesso e la collocazione di un tendaggio laterale che è stato oggetto anche di alcune critiche perché di fatto evitano che i turisti ,ma non solo, possano assistere la mattina dalla parte soprastante la strada allo svolgersi del famoso incanto del pesce.

A questo si aggiunge, precisa l’assessore Galfano: "la collocazione di isole ecologiche", che si spera siano sufficienti ad accogliere quanto meno le bottiglie di birra consumate nella zona. Lo spazio delle venti panchine a pochi metri dai gradoni che portano sulla spiaggia, di fatto restringono il passaggio che deve essere lasciato libero ai pedoni, che deve tenere conto anche dello spazio che sarà a disposizione dei commercianti del porto che occuperanno la piazza con ombrelloni tavoli e sedie. L’idea progettuale è stata molto apprezzata ma non bisogna dimenticare la manutenzione che è indispensabile.