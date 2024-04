Marinella di Selinunte, dal 24 aprile nuovo senso di marcia, divieti e limitazioni. Ecco l'ordinanza

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-15

A seguito della tanto criticata pista ciclabile, la nuova disciplina della circolazione stradale nella via Cavallaro, via Trenta salme, via Pitagora e via Persefone. Ecco l'ordinanza del comandante della polizia municipale.

A far data dal 24 aprile 2024, i seguenti Obblighi e Divieti nei seguenti tratti stradali della frazione di Marinella di Selinunte:

a) Limite massimo di velocità Km/h 30 (fig. II 50 Art. 116 Reg. Es. C.d.S.) nella via Trenta Salme, Via Cavallaro, via Pitagora e via Persefone;

b) Senso Unico di marcia (fig. II 348 Art. 135 Reg. Es. C.d.S.) nella via Trenta Salme (tratto stradale dalla S.S. 115/dir alla via Cavallaro “impianto semaforico”);

c) Senso Vietato (fig. II 47 Art. 116 Reg. Es. C.d.S.) nella via Trenta Salme (tratto stradale dall’intersezione dalla via Cavallaro “impianto semaforico” alla S.S. 115/dir);

d) Direzione Consentita a Destra e a Sinistra (fig. II 81/c Art. 122 Reg. Es. C.d.S.) sulla via

Trenta Salme (tratto stradale lato Belice di Mare) con l’intersezione via Cavallaro “impianto

semaforico”;

e) Direzione Consentita Diritto e a Sinistra (fig. II 81/c Art. 122 Reg. Es. C.d.S.) sul primo

tratto della via Cavallaro (tratto stradale dalla S.P. 56 – via Trenta Salme) con l’intersezione del

medesimo tratto della via Cavallaro con via Trenta Salme “impianto semaforico”;

f) Senso Unico di marcia (fig. II 348 Art. 135 Reg. Es. C.d.S.) nella via Cavallaro (tratto stradale dalla via Trenta Salme “impianto semaforico” alla via Persefone);

g) Senso Vietato (fig. II 47 Art. 116 Reg. Es. C.d.S.) nella via Cavallaro (tratto stradale dall’intersezione dalla via Persefone alla via Trenta Salme “impianto semaforico”);

h) Direzione Obbligatoria a Destra (fig. II 80/c Art. 122 Reg. Es. C.d.S.) nelle traverse pubbliche ed a uso pubblico lato Ovest della via Cavallaro tratto stradale della stessa via

Cavallaro fino all’intersezione stradale con via Persefone;

i) Direzione Obbligatoria a Sinistra (fig. II 80/b Art. 122 Reg. Es. C.d.S.) nelle traverse pubbliche ed a uso pubblico lato Est della via Cavallaro tratto stradale della stessa via Cavallaro fino all’intersezione stradale con via Persefone;

j) Divieto di Sosta, integrato dal pannello “0-24 con Rimozione Coatta” (fig. II 71 Art. 120 Reg. Es. C.d.S.) nella via Pitagora tratto stradale dall’inizio del marciapiede spartitraffico e sino all’intersezione della via Icaro sul lato destro del senso di marcia;

k) Direzione Obbligatoria a Sinistra (fig. II 80/b Art. 122 Reg. Es. C.d.S.) nella via Icaro intersezione via Persefone;