Amministrative 2024, dr. Salvino Gancitano: “Non abbiamo padroni alle spalle”

di: Redazione - del 2024-04-15

Sabato scorso il farmicista di Marinella di Selinunte, dr. Salvino Gancitano ha annunciato la candidatura a sindaco di Castelvetrano con l'appoggio, fino a questo momento, di due liste civiche, La Svolta e La Vela Azzurra rappresentato dall'ex forzista Giovanni Impallari.

Alcune delle parole rilasciate dal dottore Gancitano ai nostri microfoni: "Il mio impegno parte da lontano, da due anni, tutto nasce dal degrado ambientalistico e dalla spinta di tutti coloro che mi stimano e che pongono fiducia in me a risoluzione e del cambiamento e della svolta di questa realtà abbandonata. Abbiamo due liste a supporto, non abbiamo padroni alle spalle, siamo noi con i cittadini, con il popolo e con chi per rabbia e per amore si prodiga per il cambiamento di questa città".