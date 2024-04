Alfano promette aumento ore agli ex precari: "Obiettivo primario del programma elettorale" La replica del Sindaco al coordinatore CSA Pagoto

di: Redazione - del 2024-04-17

Il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, ha risposto all'invito mosso qualche giorno fa del coordinatore provinciale CSA Paolo Pagoto a produrre un atto di indirizzo che miri a completare la stabilizzazione degli ex precari. Attraverso una nota sindacale il primo cittadino, che ha ufficializzato la propria ri-candidatura ha replicato alla questione posta in essere dal coordinamento provinciale CSA. ( Ve ne avevamo parlato in questo articolo )

"L’aumento delle ore per i dipendenti usciti dal precariato lo scorso anno non può non trovare posto tra i primari obiettivi del programma elettorale di questo Sindaco, che ha vissuto insieme a loro lo stato di precarietà e la gioia della stabilizzazione avvenuta il 16 marzo 2023, coronata pochi giorni dopo “per volere dello scrivente” da una festa presso la Corte del Palazzo dei Minimi della nostra Città".

​E’ ciò non solo per rendere giustizia a quanti quotidianamente si adoperano con la loro attività lavorativa per il buon funzionamento del nostro Ente ed hanno quindi diritto ad uno stipendio dignitoso, ma anche per migliorare in maniera esponenziale, con il maggiore tempo impiegato, i servizi comunali resi alla cittadinanza nel rispetto dei sani principi di efficacia efficienza e di economicità.

​Fare un atto di indirizzo adesso, a poche settimane dalla competizione elettorale, non fa parte del mio habitus comportamentale. ​Posso ragionevolmente affermare, pur nella prudenza a cui deve essere sempre improntata l’attività amministrativa, che sarà un preciso impegno dell’Amministrazione in continuità, consentire a tutti i dipendenti entro fine sindacatura prossima, la fruizione di almeno 30/36 ore in maniera stabile e strutturale.

​Per quanto ovvio tale impegno sarà esteso a tutti gli A.S.U. per i quali è ormai imminente la loro stabilizzazione".