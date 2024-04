Fratelli d’Italia punta su Giovanni Lentini. Salta l’appoggio a Stuppia

di: Redazione - del 2024-04-17

Fratelli d’Italia dopo settimane di discussione trova la quadra e sposa la candidatura dell’Avv. Lentini. Ha prevalso la linea del circolo castelvetranese guidato da Davide Brillo che alla fine è riuscì ad avere anche il logo. Salta quindi l’appoggio a Salvatore Stuppia. Dalla Direzione nazionale è arrivato anche l’ok all’utilizzo del logo di Fratelli d’Italia.

Un ulteriore tassello in favore della coalizione di Lentini che può contare su un nutrito gruppo politico a supporto sia come partiti presenti a livello nazionale che come liste civiche con dimensione locale.