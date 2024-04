Fratelli d'Italia a Castelvetrano sposa il progetto del candidato Lentini. La soddisfazione di Davide Brillo e dell'onorevole Bica

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-18

A quasi 24 ore di distanza dalla decisione di Fratelli d'Italia a prendere parte alla tornata elettorale del prossimo giugno a Castelvetrano allonquando si svolgeranno le Amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, giunge la nota del referente di FdI di Castelvetrano, avvocato Davide Brillo e la dichiarazione dell'onorevole Bica.

"La campagna elettorale a Castelvetrano ha avuto il via anche per Fratelli d’Italia. Infatti, ieri nel corso della Direzione Provinciale del partito è stato deliberato all’unanimità il sostegno al progetto politico che individua quale candidato Sindaco l’Avv. Giovanni Lentini, autorevole e competente professionista del territorio.

Il Circolo FdI di Castelvetrano, nella persona del suo Presidente Davide Brillo e di tutti i componenti del Direttivo, intende compiacersi con l’intera Direzione provinciale e con il suo Presidente Avv. Maurizio Miceli per avere condiviso la linea politica già deliberata dal Circolo territoriale lo scorso marzo, nell’interesse unico del territorio, individuando un candidato Sindaco dalle indiscusse competenze, capace di fornire alla città l’impulso necessario per poter ripartire. Meritano, altresì, sincera riconoscenza tutti coloro che, ai vari livelli del partito, si sono adoperati per la condivisione della linea politica espressa dal territorio, dando dimostrazione con i fatti della sinergia tra tutte le componenti. La nostra presenza all’interno della coalizione che vede l’Avv. Lentini candidato Sindaco riunisce i partiti di centrodestra attorno un unico progetto, composto da altrettante liste civiche, con l’obiettivo di poter attuare una programmazione lungimirante in grado di risanare Castelvetrano, proiettandola nel futuro con tutte le sue eccellenze.

Anche l’On. Giuseppe Bica ha avuto modo di mostrare il suo compiacimento affermando che “la scelta adottata dalla Direzione Provinciale del partito ha mostrato ampia maturità politica, propria di un partito che anche a Castelvetrano, con l’autorevole candidatura dell’Avv. Lentini, potrà essere protagonista di una stagione di positivi cambiamenti. La scelta sulla qualificata personalità dell’Avv. Lentini è stata anche dettata dalla volontà di riunire il centrodestra nei progetti di politica territoriale che prendendo spunto da Castelvetrano possano estendersi anche alle altre città della Provincia di Trapani.”.

L’auspicio è quello che le migliori intelligenze si mettano in gioco in questa competizione elettorale, dando spazio alle idee e alle competenze".