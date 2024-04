Polizia Stradale, l'arresto avvenuto qualche giorno fa motivo di soddisfazione per il neo comandante Giuseppe Gucciardo e per tutto il reparto

di: Redazione - del 2024-04-15

A seguito dell'intervento del personale del Distaccamento Polizia Stradale di Castelvetrano, il Tribunale della Repubblica di Marsala ha convalidato l'arresto e applicato nuove e più stringenti misure cautelari a carico di C.M. Classe 1978. Già in regime di detenzione domiciliare.

L'esecuzione della misura personale è stata curata dal medesimo ufficio. L’importante e costante presenza sul territorio trapanese della Polizia Stradale, nell’ambito delle sue competenze, risulta sempre essere puntuale ed efficace.

Soddisfazione per il neo comandante Vice Ispettore Gucciardo Giuseppe insediatosi poche settimane fa al comando del Distaccamento di Castelvetrano. Laureato in giurisprudenza e abilitato alle professioni forensi, nonché specializzato in scienze giuridiche.

Durante il proprio percorso professionale, anche a seguito del superamento del corso di specializzazione nei servizi di Polizia Stradale, ha maturato specifiche competenze sia nel settore della circolazione stradale sia sotto l’aspetto di conoscenze normative e prassi di riferimento sia sotto l’aspetto del coordinamento operativo delle pattuglie in servizio di vigilanza stradale.

Al Comandante ed a tutto il reparto giungano i nostri migliori auguri.