di: Redazione - del 2024-04-30

In via Seggio stamattina una grossa buca ha messo in allarme gli automobilisti che percorrono un'arteria importante della viabilità castelvetranese. Una strada particolarmente trafficata perché rappresenta uno dei principali collegamenti fra centro città e zona commerciale.

Allertati da alcuni passanti, sono intervenuti tecnici comunali e agenti della polizia municipale.