Messina Denaro, assieme alla pistola (in perfetto stato) anche lettere e pizzini ancora da decifrare

di: Redazione - del 2024-05-02

Sono state diffuse dal TG3 Regionale le immagini del ritrovamento di una pistola che il boss custodiva in un vano segreto nel suo ultimo covo a Campobello di Mazara, una Smith & Wesson calibro 38 special. Con l'arma, i carabinieri hanno trovato alcuni pizzini ancora da decifrare.

Il tutto è stato ritrovato dentro un vano "segreto" ricavato sotto una cucina, una sorta di sotto fondo dove il boss nascondeva, pistola a parte e munizioni, anche un porta documenti e diverse lettere, che dovranno ancora essere decifrate.

Della pistola ritrovata, l'ex superlatitante aveva risposto alle domande nell'interrogatorio avvenuto a L'Aquila nel febbraio 2023: "Me l'hanno portata dall'estero, dal Belgio. 20 anni fa, 22 anni o 18 anni, non lo posso quantificare. Non ha senso rispondere al canale che me l'ha fornita".