Scontro tra auto e trattore ieri sulla Ss.115 . Uomo trasportato in Ospedale

del 2024-04-28

Uno scontro tra un’auto e un trattore si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 19 lungo la S.s.115 vicino al ponte sul fiume Delia in territorio di Mazara del Vallo a pochi chilometri da Campobello di Mazara.

In base alle prime ricostruzioni sembra che il trattore sia stato tamponato dalla Fiat Panda il cui conducente, a causa dei riflessi del sole, pare non si sia accorto della presenza del trattore.

Il conducente del trattore ha riportato diverse fratture agli arti ed è stato trasportato d’urgenza in Ospedale ma non è in pericolo di vita. L’auto, una Fiat Panda nera, coinvolta nell'incidente è finita fuori strada.