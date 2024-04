Nel film "Confidenza" il castelvetranese Gigi Simanella in un cast d'eccezione formato da Elio Germano, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Federica Rosellini e Pilar Fogliati

di: Redazione - del 2024-04-29

(ph. Gigi Simanella in compagnia del regista Daniele Luchetti)

Il 24 aprile u.s., dopo più di due anni di lavorazione è uscito, in tutte le sale cinematografiche italiane, il film “Confidenza”, capolavoro del noto regista Daniele Luchetti. Egli ha preso spunto dall’omonimo libro, del 2019, dello scrittore napoletano Domenico Starnone, edito da Einaudi.

Un film stimolante, imprevedibile, punzecchiante, che gioca con la verticalità e con il tempo, creando una continua suspence tale da essere associato alla trama d’un film horror. Protagonista assoluto il famoso attore Elio Germano. Il film narra la storia d’un uomo che si ritrova intrappolato tra la paura d’amare e l’amore per la paura, un professore d’italiano, Pietro Vella, che predica “la pedagogia dell’affetto”.

Tra i suoi studenti c’è anche Teresa Quadraro, ruolo interpretato da Federica Rosellini, con la quale intreccia un’intensa relazione amorosa. Questa ben presto si rivelerà una trappola, nel momento in cui essi decidono di scambiarsi i segreti più reconditi e di farsi una reciproca confidenza che potrà essere assai dannosa per le loro carriere.

Accanto a Elio Germano un cast d’attori di tutto rispetto: Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Federica Rosellini e Pilar Fogliati. Le musiche sono state curate da Thom Yorke, cantautore, polistrumentista, compositore e ballerino, frontman della celebre rock band britannica dei “Radiohead”.

“Confidenza” è stato prodotto da “Indiana Production” e “Vision Distribution”, in collaborazione con Sky e Netflix. Esso non è uno di quei film che possono essere dimenticati tanto facilmente ed è risultato uno dei più interessanti a livello internazionale di questo inizio anno 2024 (presente all’“International Film Festival di Rotterdam”, nella sezione “Big Screen”).

Nel cast compare anche il castelvetranese d.o.c. (per come usa definirsi lui stesso), Gigi Simanella. “Dopo la mia partecipazione al programma “Forum” del 2022 su Canale 5 e Rete 4, sono stato contattato dall’agenzia “Scarduffa” di Roma che mi ha proposto di partecipare, quale figurazione speciale, al nuovo film di Luchetti. Ero alla mia prima esperienza cinematografica e, sebbene in età oramai abbastanza matura, accettai senza alcuna remora. D’un tratto mi trovai catapultato in una realtà ben diversa dal mio vivere quotidiano.

Recitare o anche solo figurare accanto ad attori del calibro di Elio Germano, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari e altri di pari fama, m’ha fatto provare delle emozioni che mai avrei potuto immaginare di poter vivere. Nel film ho ricoperto il ruolo d’un collega di Pietro, uno dei docenti presenti nella scena del consiglio d’Istituto al quale è intervenuto anche il Provveditore agli Studi. Confrontarmi con Daniele Luchetti (con Gigi nella foto, n.d.r.) è stata una mia esperienza di vita d’annoverare fra le più interessanti. Ho dovuto attendere per ben due anni prima di poter vedere il film e adesso che ho avuto la possibilità di farlo ho provato una grande soddisfazione".