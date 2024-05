Lieve scossa di terremoto avvertita a Nord della provincia di Trapani

di: Redazione - del 2024-05-02

Secondo i dati in tempo reale forniti da INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia", oggi alle ore 11:43 ore italiane è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.4 avvenuto nella zona della Costa Siciliana a nord occidentale della provincia di Trapani.

Non si sono registrati naturalmente per la lieve entità della scossa e per la profondità di circa 7 km, danni a cose. IN AGGIORNAMENTO