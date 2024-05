Bruciano auto, arrestati tre giovani in “trasferta”

di: Comunicato Stampa - del 2024-05-04

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno denunciato tre partinicesi di 32, 37 e di 17 anni per il reato di danneggiamento seguito da incendio. I militari dell’Arma, durante un servizio di perlustrazione notturno, venivano allertati dai VV.FF. per un’auto in fiamme (una Fiat Punto) nel centro abitato di Alcamo.

Nel raggiungere il luogo dell’incendio i Carabinieri fermavano il 32enne che correva, con una tanica in mano, in direzione di un veicolo parcheggiato poco distante, con a bordo altre due persone.

Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza, i militari:

- sottoponevano a sequestro un accendino (rinvenuto nella disponibilità del 32enne a seguito di perquisizione personale), constatando che la tanica conteneva ancora tracce di liquido infiammabile;

- acquisivano le immagini della videosorveglianza, che avrebbero ripreso il 32enne mentre appiccava il fuoco all’autovettura.