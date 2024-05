Partanna, fiamme all'interno di un'abitazione. Intervengono i VVFF di Castelvetrano

di: Redazione - del 2024-05-05

La scorsa notte intorno alle 5:30 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelvetrano sono intevenuti per spegnere le fiamme di un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione a Partanna in via Milano, dove risiede B.F. Necessario l'intervento di un'autobotte dei VVFF del distaccamento di Mazara del Vallo.

Le fiamme si sono sviluppate nell'ultimo piano dell’abitazione dove l'uomo assieme ad un minifrigo ed un divano teneva materassi e bottiglie di plastica che hanno trovato facile esca. Lo stesso residente B.F. ha chiamato i Vigili del Fuoco dopo il tentativo di domare quello che era solo un principio d'incendio. Danneggiato il soffitto dell’appartamento.

Attualmente non si conoscono le cause ma non si esclude un corto circuito dell'elettrodomestico a causare le fiamme.