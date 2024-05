Attentato nel quartiere Palma di ieri sera. Inquirenti a lavoro. Un residente: “Il boato, poi il forte odore di polvere da sparo”

di: Redazione - del 2024-05-08

Indagini in corso condotte dai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano guidati dal capitano Pietro Calabrò per far luce sull'atto intimidatorio che ieri sera, poco dopo le 23 ha scosso il rione "Palma". Gli inquirenti cercano telecamere di video sorveglianza posizionate nella zona o anche in quartieri limitrofi per risalire all'autore o autori dell'avvertimento.

Non si esclude il fatto che chi ha agito fosse a conoscenza proprio della mancanza delle telecamere. Le indagini intanto proseguono ed i carabinieri cercano di dare un volto agli autori anche attraverso testimonianze di residenti del quartiere "Palma".

Una testimonianza raccolta dalla redazione: "Eravamo già a letto ed abbiamo un boato fortissimo. Inizialmente siamo usciti tutti fuori nei balconi per capire. C'era un forte odore di polvere da sparo e ci hanno detto di chiudere il gas e così abbiamo fatto".

Il destinatario del grave atto intimidatorio che poteva avere tragiche conseguenze, è un pregiudicato castelvetranese di 45 anni, Leonardo Milazzo, arrestato il 19 aprile 2018 nel corso dell'operazione "Anno Zero" che fece luce una fitta rete di fiancheggiatori dell'allora boss latitante Matteo Messina Denaro. Milazzo è stato condannato a 6 anni e 10 mesi, da ottobre scorso era uscito dal carcere e tornato a casa.

Le indagini degli inquirenti tengono conto anche di un altro episodio subito dallo stesso Milazzo, mesi fa infatti venne data alle fiamme la sua autovettura parcheggiata nei pressi dell'ingresso dove è avvenuta l'esplosione di ieri sera.