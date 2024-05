del 2024-05-07

Una forte esplosione si è verificata questa sera a Castelvetrano in una abitazione sita in via villa Cappello (zona Palma). Sul posto i carabinieri, due ambulanze ed una squadra completa dei vigili del fuoco.

Non è nota la causa dell'esplosione anche se ai residenti della zona è stato chiesto di chiudere il gas. Il boato è stato avvertito nella zona dai residenti. Foto archivio