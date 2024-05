Tragedia del lavoro a Salemi, tuona la CGIL: “È il momento di dire basta. Occorre stretta sui controlli”

del 2024-05-11

La Cgil e la Fiom intervengono sull'incidente sul lavoro avvenuto a Salemi ed esprimono cordoglio alla famiglia del giovane operaio che ha perso la vita L. All'interno dei cantieri è emergenza sicurezza. Bisogna agire e subito per garantire condizioni di lavoro sicuro".

La segretaria generale della Cgil Liria Canzoneri e il segretario provinciale della Fiom Cgil Giuseppe Bucca intervengono a seguito dell'ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto al parco eolico Erg Wind Energy di Salemi.

"A nome di tutta la Cgil - dicono i segretari Canzoneri e Bucca - esprimiamo profondo cordoglio alla famiglia del giovane operaio Giovanni Carpinelli. È il momento - proseguono - di dire basta, di passare dalle parole ai fatti.

Attendiamo che la magistratura faccia chiarezza sulla dinamica dell'incidente, ma è indispensabile una stretta sui controlli e una serrata azione di vigilanza nei cantieri, sopratutto, all'interno delle aziende in sub appalto dove, troppo spesso, si celano sfruttamento, lavoro precario e non sicuro".