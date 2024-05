Oggi a Castelvetrano la segretaria nazionale del PD Elly Schlein per sostenere la candidatura di Marco Campagna

del 2024-05-11

(ph. Gianni Polizzi)

Oggi a Castelvetrano la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein per sostenere la candidatura a Sindaco di Marco Campagna. Bagno di folla e applausi nel Sistema delle Piazze dove la segretaria del Pd ha espresso parole di stima verso Marco Campagna in corsa per la carica di primo cittadino. Presente anche il segretario regionale Barbagallo e il senatore Antonio Nicita.

Prima del comizio nel Sistema delle Piazze una tappa è stata effettuata davanti il murales dedicato alla memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo.