Messina Denaro, si aggrava la posizione del geometra Bonafede. Verdetto rinviato di una settimana

di: Redazione - del 2024-05-13

Nuove prove a carico di Andrea Bonafede scoperte dalla Procura di Palermo che riguardano il geometra di Campobello di Mazara, l'uomo che ha prestato l'ultima identità all'ex superlatitante,Matteo Messina Denaro. Bonafede si trova sotto processo per associazione mafiosa.

Nessun verdetto da parte del gup, che si è riservato rinviando al prossimo 20 maggio.

Sembrerebbe che Andrea Bonafede era a disposizione del capomafia in un periodo antecedente al suo arresto, avvenuto a gennaio del 2023.

La Procura, a seguito di indagine su un altro soggetto indagato, l'architetto Massimo Gentile, ha scoperta su una compranvendita di autovetture tra il 2014 ed il 2017 sia apparso il nome della madre di Bonafede come intestatario.

Altra scoperta riguardante la prima dimora di Campobello di Mazara in cui Messina Denaro ha vissuto venne affittata a nome di Andrea Bonafede nel 2007. Episodio a quanto pare confermato dall'ex convivente del geometra che ha riferito che Andrea non ha mai abitato nell'appartamento avendo convissuto con lei, nonostante pagasse il canone: "circostanza che, secondo gli investigatori, prova che nell'immobile in realtà vivesse il boss che era stato visto nei pressi della casa da testimoni 5 anni prima della cattura" come riporta Ansa.it