Nasce a Salemi un laboratorio internazionale di ceramica

di: Comunicato Stampa - del 2024-05-09

Nasce a Salemi, in provincia di Trapani, da un'idea imprenditoriale australiana, un laboratorio internazionale di ceramica. 'Salemi Ceramics' prenderà ufficialmente il via domani, venerdì 10 maggio, alle 19, con una cerimonia di inaugurazione presso il Chiostro di Sant'Agostino, nel centro storico di uno dei Borghi più Belli d'Italia.

Ed è stata proprio l'attività di promozione turistica svolta negli ultimi anni dall'amministrazione comunale di Salemi - che ha visto la cittadina trapanese protagonista con l'iniziativa Case a 1 Euro anche di un reality andato in onda sulla Bbc - la leva che ha convinto un'agenzia di viaggi australiana a mettere in piedi il laboratorio di ceramica. Si tratta di una realtà dedicata agli stranieri che arrivano in Sicilia con l'obiettivo di svolgere turismo esperienziale, basato su diverse attività e sulla conoscenza diretta del luogo in cui ci si trova.

Il Comune di Salemi ha accolto l'iniziativa concedendo i locali del chiostro di Sant'Agostino, all'interno dei quali ha preso vita un laboratorio per la lavorazione della ceramica. All'inaugurazione di domani, aperta al pubblico, saranno presenti i protagonisti del progetto e l'amministrazione comunale.