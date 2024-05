Morto sul lavoro a Salemi. Operaio 33enne muore durante manutenzione di una pala eolica. Inutili i soccorsi

di: Redazione - del 2024-05-11

Un giovane lavoratore Giovanni Carpinelli di 33 anni, originario di Benevento, è morto sul lavoro a Salemi in contrada San Nicola. L'operaio stava lavorando all'interno della pala eolica, imbracato, ad una altezza di 112 metri quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato in giù arrivando ad una altezza di 50 metri finendo per urtare contro il pilone della pala eolica.

Sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco di Salemi e Trapani con il nucleo speciale (Saf). Erano in corso lavori di manutenzione ad una pala eolica e il lavoratore era dotato delle imbracature previste ma qualcosa è andato storto per cause in via di accertamento.

Sul posto anche la Magistratura e il medico legale. Complesse sono state le operazioni di recupero del corpo dell'operaio rimasto sospeso privo di vita ad una altezza di 48 metri all'interno del pilone della pala eolica.