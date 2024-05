Vacanze last minute? On the road in Mitteleuropa

di: Francesco Accardi - del 2024-05-16

(ph. unsplash.com)

Se ancora non avete pensato alle vacanze estive niente paura, ci sono delle idee anche last minute che vi stupiranno. Lontani dalle mete di massa come Grecia, Croazia o Sardegna, l'Italia permette di seguire uno dei trend del momento: la vacanza on the road.

Un'ottima idea? Sicuramente valutare destinazioni da batticuore ma meno conosciute che potranno darvi grandi soddisfazioni: il Mitteleuropa, per esempio, è perfetto sia in auto che in moto ma è necessario prendere alcuni accorgimenti per passare i confini seguendo le regole.

Alla scoperta di Budapest: una delle città più belle ed economiche in Europa

Viene spesso sottovalutata ma Budapest è una vera chicca: la città è tra le più affascinanti del continente, ha tantissimo da offrire e può conquistare tutte le fasce d'età e le tipologie di viaggiatori. Chi si muove in coppia troverà proposte romantiche, gruppi di amici si divertiranno per la vivace vita notturna mentre le famiglie potranno scoprire musei e parchi per bambini.

Ma come ci si arriva? Dall'Italia dovrete dirigervi verso l'Ungheria attraverso l'A1 e l'A2 continuando a muovervi verso Nord-Est. Grazie ai navigatori però, questa operazione sarà facilitata.

Dovete sapere però che in Ungheria sono previsti controlli alle frontiere e che per circolare regolarmente sarà necessario acquistare una vignetta online per l'Ungheria che servirà per gestire i pedaggi, l'utilizzo di alcuni collegamenti stradali e di ponti.

Una volta arrivati cosa vedere? Prima tappa il Castello: è sul punto panoramico della collina di Buda e oltre a poter esplorare il Palazzo Reale e i suoi giardini, offre una vista senza paragoni.

Proseguite attraversando il ponte delle Catene che attraversa il Danubio e collega la città divisa in due parti: Buda e Pest. Uno dei simboli più iconici che potrete scorgere qui è il Parlamento: l'edificio neogotico domina il panorama lungo il fiume.

In cerca di relax? La capitale ungherese è celebre per le sue terme: sia in estate che in inverno danno modo di staccare la spina dallo stress e godersi un po' di meritato relax. Siete in viaggio con i bambini? Mettete in agenda un giro sulla ruota panoramica: lascerà tutti a bocca aperta!

Vienna: l'elegante città da non perdere

In estate potrebbe sembrare una meta inusuale ma vi assicuriamo che ha tantissimo da offrire. Anche in questo caso è previsto l'utilizzo di un bollino per poter viaggiare sulle autostrade della Nazione: potete procurarvi la vignetta dell'autostrada in Austria , così da avere tutta la vacanza già organizzata.

Ma cosa vedere una volta raggiunta? Partiamo con lo Schönbrunn Palace e i suoi giardini: si tratta di un magnifico palazzo in stile barocco che su tutte le guide è considerato un must-see assoluto.

Potete proseguire poi con il Duomo di Santo Stefano e il Palazzo di Hofburg, considerato la residenza invernale degli imperatori asburgici; particolarmente rilevante il museo dedicato a Sissi, l'Imperatrice d'Austria tra le più amate in Europa.

Se siete amanti dell'arte, la collezione d'arte all'interno del Castello Belvedere è imperdibile: qui, tra gli altri capolavori, è custodito il Bacio di Klimt. E la sera? Passeggiate lungo il Danubio godendovi la bellezza della zona.