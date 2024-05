Giovani atlete della Capuana-Pardo si qualificano ai campionati regionali di Volley S3

di: Comunicato Stampa - del 2024-05-14

Le giovani atlete dell'IC “Capuana-Pardo” di Castelvetrano hanno fatto parlare di sé con una straordinaria prestazione nella qualificazione regionale dei campionati di Volley S3.

Accompagnate dai docenti Carlo Genova e Vito Russo, il gruppo di promettenti pallavoliste ha dimostrato una notevole determinazione e abilità tecnica.

Il team, composto da Bono Giulia, Caporelli Arianna, Corso Maria Giulia, Inguetta Giulia, Pampalone Maria, Pizzitola Sara Maria, Pollina Alice e Tilotta Lucia, ha affrontato le sfide con coraggio e grinta, mostrando una coesione di squadra che ha impressionato spettatori e avversari.

Ogni giocatrice ha portato il proprio contributo unico al campo, sia in attacco che in difesa, creando una sinergia che ha permesso loro di distinguersi nelle partite cruciali.

Il livello di competizione è stato elevato, con squadre provenienti da tutta la regione, ma le atlete dell'IC “Capuana-Pardo” hanno dimostrato di essere all'altezza della sfida. Il loro gioco fluido e coordinato, unito a una comunicazione efficace sul campo, ha reso difficile per le altre squadre contrastare la loro strategia.

Queste giovani giocatrici hanno mostrato non solo talento, ma anche un'incredibile dedizione alla

pratica e all'apprendimento. Sotto la guida esperta dei docenti Genova e Russo, il team ha saputo

affinare le proprie abilità e trasformare ogni partita in un'opportunità per crescere.

La qualificazione regionale è solo l'inizio, le giovani atlete sembrano destinate, infatti, a grandi cose nel mondo del volley. Con la loro passione e il loro impegno, c'è da aspettarsi che continueranno a scalare le vette del successo, portando orgoglio alla loro scuola e alla comunità di Castelvetrano.