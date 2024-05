Il successo di "EpliBriamoci2024" conferma il grande impegno della Capuana-Pardo verso cultura e formazione

di: Comunicato Stampa - del 2024-05-14

L'Istituto Comprensivo "Capuana-Pardo" di Castelvetrano è stato premiato con una Menzione Speciale al Concorso EpliBriamoci2024 per il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne. La cerimonia di premiazione, tenutasi al Senato della Repubblica durante la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, con la partecipazione del Sindaco, del Dirigente Scolastico e del Presidente della Proloco,è stata un riconoscimento per l'istituto e la sua comunità.

Il progetto "EpliBriamoci" si è replicato a scuola con un evento speciale di premiazione con consegna degli attestati, tenutosi giovedì 9 maggio scorso alle 15:00 nell'Aula Magna della sede centrale dell'IC “Capuana-Pardo” di Castelvetrano.

L'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del territorio, tra cui Enzo Alfano, sindaco della città di Castelvetrano, Piervincenzo Filardo, presidente della Pro Loco Selinunte, Nicolò Miceli, presidente del Club Unesco Castelvetrano Selinunte, e la Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Vania Stallone.

L'iniziativa "Eplibriamoci" si è rivelata un successo, promuovendo la lettura tra gli studenti e

creando uno spazio di condivisione culturale. Durante l'evento, gli studenti che hanno

partecipato al progetto hanno ricevuto attestati di riconoscimento per il loro impegno e la loro

dedizione alla lettura e alla cultura.

La presenza delle autorità locali ha sottolineato l'importanza del progetto per la comunità scolastica e per il territorio di Castelvetrano. Enzo Alfano, nel suo intervento, ha elogiato l'iniziativa, sottolineando come la lettura sia un elemento fondamentale per la crescita personale e la costruzione di una società consapevole.

Piervincenzo Filardo ha rimarcato il ruolo della cultura nella valorizzazione del territorio, mentre Nicolò Miceli ha ribadito l'importanza del Club Unesco nel promuovere l'educazione e la cultura come strumenti di sviluppo sociale.

La dirigente scolastica, prof.ssa Anna Vania Stallone, aprendo la manifestazione, ha espresso il suo entusiasmo per il successo dell'iniziativa e ha ringraziato tutti i partecipanti e gli organizzatori per il loro impegno nel promuovere la cultura della lettura all'interno della scuola. Ha inoltre incoraggiato gli studenti a continuare a leggere e a scoprire il piacere dei libri, poiché "ogni libro è un viaggio che può aprire la mente a nuove idee e ispirazioni".

L'evento è stato un momento di festa e di condivisione, con gli studenti e con le famiglie. La

consegna degli attestati ha rappresentato il culmine di un progetto che ha coinvolto la scuola

e la comunità, rafforzando il legame tra istruzione, cultura e territorio.

Con "Eplibriamoci", l'IC “Capuana-Pardo” di Castelvetrano ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel promuovere la cultura e la formazione degli studenti, confermando l'importanza di iniziative che favoriscono la crescita personale e la partecipazione attiva alla vita culturale della comunità.