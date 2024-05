Amministrative 2024, è partito il Countdown verso il voto del 8-9 giugno. Composta la scheda elettorale

di: Elio Indelicato - del 2024-05-17

Sono 249 i candidati consiglieri comunali a Castelvetrano, divisi in 16 liste che saranno rappresentati da sette candidati a sindaco che si sfideranno per le prossime amministrative di Giugno.

L’ultimo in ordine di tempo a presentare la sua candidatura a primo cittadini Maurizio Abate 53 anni imprenditore nel settore agricolo che sarà supportato da una lista di cittadini che si chiama “Aria nuova cittadini in movimento”.

Lo stesso Maurizio Abate già nel 2017 si era anche candidato a primo cittadini ma poi a Castelvetrano non si votò per l’interdittiva dell’allora Ministro degli Interni Marco Minniti. A Castelvetrano oltre allo stesso Abate concorreranno il sindaco uscente Enzo Alfano, Marco Campagna, Salvatore Ficili, Salvino Gancitano, Giovanni Lentini e Salvatore Stuppia.

Una campagna elettorale che ha accusato già dei momenti di stanca ,visto che un pò per tutti è stato difficile comporre le liste per una certa disaffezione forse alla politica o anche perché il declassamento demografico ha portato ad una riduzione dei consiglieri che sederanno sugli scranni di Palazzo Pignatelli e del numero degli assessori che dovrebbero essere cinque.

Ogni candidato ha già messo a fuoco il suo programma per il rilancio socio, economico e culturale della città e viene chiesto dai cittadini a tutti i candidati di non volare troppo in alto, per non perdere quelle che sono per esempio la normale manutenzione della città e il rapporto cittadini istituzioni un pò difficile anche dal punto di vista tributario.

La campagna elettorale non ha visto particolari scontri o accuse se non sui social dove ognuno dice la sua ma tra gli stessi candidati a tutt’oggi sembra che ci sia una pax un patto di non belligeranza.