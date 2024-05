del 2024-05-21

Un "5" al Superenalotto da 65 mila euro è stato centrato sabato scorso a Campobello di Mazara nella ricevitoria nei pressi della stazione.

Il fortunato vincitore ha realizzato il punteggio indovinando 5 dei 6 numeri con una schedina giocata nel punto Sisal "The House on the Station" nella piazza Stazione a Campobello.

La combinazione vincente è stata 2, 20, 31, 48, 58, 59, Jolly 46, Super Star 30.