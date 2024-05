Sicilia NO Stop, da Siracusa a Selinunte 264 ciclisti provenienti da tutto il mondo. Tappa all'Admeto Hotel da Orazio

del 2024-05-22

Da Siracusa a Siracusa passando per Marinella con una tappa intermedia al quinto piano dell'Admeto Hotel di Orazio Torrente e della sua famiglia con vista Templi di Selinunte illuminati, come voluto fortemente dai titolari della struttura alberghiera. Uno scenario di tutto rispetto per un'iniziativa che si disputa ogni due anni dal 2000.

Quest'anno il giro denominato "SiciliaNOStop" prevede la partenza da Siracusa il 20 maggio 2024 ed il ritorno nella città aretusea il 23 maggio. Ieri sera, i 264 ciclisti, di cui 32 provenienti da tutto il mondo, dalla Thailandia agli Stati Uniti d'America sono giunti alla tappa intermedia di Marinella di Selinunte.

I ciclisti sono stati accolti dalla famiglia Torrente all'Admeto Hotel ricevendo anche in omaggio alcuni prodotti tipici del territorio.