Amministrative 2024, dr. Salvatore Stuppia: "I giovani, novità sostanziale della nostra campagna elettorale"

di: Redazione - del 2024-05-22

Dal cuore della città, nel Sistema delle Piazze, il candidato sindaco dr. Salvatore Stuppia, sostenuto dalle liste civiche Obiettivo Città, Castelvetrano Giovani ed Insieme con il Cuore - Stuppia Sindaco, ha rilasciato un'intervista in vista delle Amministrative che si svolgeranno nel weekend 8-9 giugno 2024.

Il candidato sindaco dr. Salvatore Stuppia ai nostri microfoni in compagnia del candidato al Consiglio Comunale, Antonio Giancana, consigliere uscente, nella lista civica Castelvetrano Giovani.

Salvatore Stuppia sintetizza il suo programma: "Abbiamo lanciato A B C, A come Amministrazione, far funzionare la macchina amministrativa, B come Bisogni, vanno aiutati dall'ente comunale gli emarginati, gli esclusi, i portatori di handicap, le persone in stato di vera povertà, e poi C la cultura, il bello e l'arte possano salvare la città".

SPAZIO POLITICO AUTOGESTITO DAI COMMITTENTI CANDIDATI