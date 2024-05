Unitre, interessante mostra fotografica di Enzo Napoli “Castelvetrano si racconta”

di: Comunicato Stampa - del 2024-05-21

Sabato 18 maggio si è tenuta presso la sede dell’Unitre la mostra fotografica “Castelvetrano com’era e com’è”. Il Presidente dell’Associazione, Prof. Giuseppe Ancona, su un’idea dell’Ing. Giuseppe Taddeo, ha presentato ad un folto e qualificato pubblico non solo di soci dell'Unitre, ma anche di illustri personaggi castelvetranesi la mostra fotografica allestita presso la sede di Via Saporito 16 dai soci Prof. Vincenzo Liotta, dall’Ingegnere Girolamo Barrile e dallo stesso Taddeo.

Le foto (circa 240) fornite da Enzo Napoli, sono state sapientemente riportate su dei pannelli in modo da testimoniare la profonda trasformazione urbanistica, sociale ed economica della nostra città dal 1900 ad oggi. Enzo Napoli, cultore di scatti fotografici, nonché storico, fotografo ed anche capace di grandi imprese sportive, viene forse spesso dimenticato dai media locali.

Un uomo schivo, modesto, certo non amante dei riflettori, con il quale l’Unitre sicuramente continuerà a collaborare per far conoscere a tutti le bellezze della nostra Castelvetrano. Il suo vastissimo archivio ospita foto degli anfratti più sconosciuti di questa città, oltre che di tutti gli ambiti noti a tutti.

Le sue foto aggrediscono e catturano chi le osserva, dicendogli: “queste cose ti riguardano, queste cose sembrano lontane, ma sono la tua città”.

Foto che mostrano la vera decadenza della nostra città, non con parole spesso inutili e ripetitive, ma con immagini sulle quali riflettere sul nostro patrimonio culturale ed edilizio, che da sole potranno costituire il “patrimonio” da tramandare alle nuove generazioni.

La mostra è stata inoltre impreziosita dalle parole del dott. Vincenzo Agate, membro dell’Unione Italiana Fotoamatori e direttore della fotografia del lungometraggio “Il viaggio di Malombra” nonché autore di diverse collettive e personali, che ha relazionato sulle immagini della mostra che raccontano la storia urbanistica della nostra Castelvetrano e della professionalità del Napoli nel saper “ catturare immagini” e della sua approfondita conoscenza delle diverse tecniche di scatto e competenza nell’utilizzo di apparecchi fotografici.

Come sempre, alla fine il gruppo “artisti in cucina” ha “addolcito” tutti i presenti con la degustazione di pasticcini preparati da alcuni di loro. L’Unitre comunica che la mostra potrà essere visitata, per tutto il mese di Maggio, dal Lunedì al Venerdì dalle 16,30 alle 18,30.