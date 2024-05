del 2024-05-26

Il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte sara’ a Castelvetrano per sostenere la ricandidatura del Sindaco Enzo Afano.

Appuntamento venerdì 31 maggio 2024: alle ore 11:00 al Gazebo M5S in via Papa Giovanni XXIII (quartiere Belvedere, accanto il Comando dei Vigili Urbani ); alle ore 13:00 a Marinella di Selinunte in piazza Empedocle (al porticciolo).