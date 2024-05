di: Redazione - del 2024-05-23

Una lunga coda si è creata in via Marinella a Castelvetrano a seguito di un incidente autonomo (non sono ancora chiare le cause) che ha coinvolto una vettura, Fiat Punto, che si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco.

IN AGGIORNAMENTO...