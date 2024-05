Castelvetrano, avviati i lavori per un asilo nido con i fondi PNRR

di: Redazione - del 2024-05-23

Avviati i lavori che porteranno alla costruzione di un nuovo asilo nido su terreno di proprietà comunale grazie alla positiva partecipazione ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il nuovo asilo nido comunale sorgerà su un terreno comunale in via Simone Neri a Castelvetrano. L'immobile è stato finanziato con un importo di 799 mila euro. Il completamento dei lavori è previsto per la fine del 2025.