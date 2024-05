Intitolata in piazza della Repubblica, la piazzetta della gentilezza in memoria di Francesco Ancona

di: Redazione - del 2024-05-24

Una manifestazione in memoria dello sfortunato Francesco Ancona, deceduto lo scorso inverno a seguito di un incidente stradale. Una bella iniziativa e non sono mancati i momenti di commozione. Il padre, Franco, ha voluto dedicare al figlio scomparso una poesia:

Avevo un Figlio Meraviglioso.

Una vita straordinaria, meravigliosa, intensa, gioiosa, ma molto breve. Un ragazzo sempre disponibile con i suoi Amici, sorridente e dal cuore generoso. La notte del 12 Novembre del 2023 è successo l'irreparabile, il ragazzo Meraviglioso ha dovuto abbandonare la vita terrena, non per sua volontà, ma per circostanze tragiche, inaccettabili ed incomprensibili, di comportamenti incontrollata, oltre ogni limite di ragionevolezza.

Tutto questo non può essere accettato da nessun genitore, no, non può essere accettato. Il dolore straziante e perpetuo nel ricordare un Figlio, non ha confine, si trascinera' fino nel lungo sonno.

I ricordi e le ricorrenze passate diventano momenti di lieve tregua mentale. Il Cordoglio è stato celebrato ed onorato con la partecipazione di centinaia di Amiche, Amici e conoscenti.

Ho perso mio Figlio Francesco, un Figlio Meraviglioso e Straordinario. Il tempo non potrà mai cambiare il suo ricordo, sarà sempre vivo e presente. Avevo un Figlio Meraviglioso.

A mio Figlio Francesco (12 Dicembre 2023)"