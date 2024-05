Prestigioso riconoscimento ottenuto da Geolive. Medaglia d’oro per il metodo “Castelvetrano”

di: Redazione - del 2024-05-25

Prestigioso riconoscimento per l’azienda Geolive di Castelvetrano, leader nella trasformazione dell’oliva da mensa, infatti nell’ambito del concorso “Monna Oliva” Edizione 2024, la commissione di valutazione ha esaminato i campioni delle olive pervenute per l’annuale prestigioso concorso nazionale, riconoscendo all’azienda castelvetranese la medaglia d’argento per la trasformazione della Nocellara del Belìce con il metodo “Sivigliano” e la medaglia d’oro per il metodo “Castelvetrano”.

La selezione è stata curata da un Comitato Tecnico scientifico di alto spessore professionale, che si avvale dei metodi dell’analisi sensoriale secondo la normativa del Consiglio Oleicolo Internazionale. La cerimonia di premiazione è avvenuta a Roma presso l’ex Cartiera Latina il 25 maggio,in occasione del IX Focus Nazionale sulle Olive da Tavola, dove esperti del settore si sono confrontanti sull’impatto ambientale e sulla sostenibilità degli oliveti nel contesto paesaggistico.

Il riconoscimento appaga lo sforzo di oltre 45 anni di lavoro della famiglia Lombardo, e rende orgogliosa la nostra città per il grado di eccellenza raggiunto dalla nostra cultivar in italia e nel mondo.