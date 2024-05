La Cooperativa Terrà Mia riceve tre premi al Monna Oliva

di: Redazione - del 2024-05-25

La Cooperativa TerraMia Trionfa al Concorso Monna Oliva: Tre Premi per le Migliori Olive da Mensa**

La Cooperativa TerraMia vince :

- Una Gran Medaglia d'oro alle olive schiacciate condite;

- Una medaglia d'oro alle olive verdi in salamoia metodo Castelvetrano;

- Una medaglia d'argento alle olive denocciolate condite.

TerraMia si pregia di questi importanti premi al prestigioso concorso Monna Oliva, uno degli eventi più importanti nel settore delle olive da mensa.

Con una dedizione ineguagliabile alla qualità e alla tradizione, TerraMia conferma la sua posizione di eccellenza nell'industria olivicola.

Il concorso Monna Oliva, noto per la sua rigorosa selezione e per la competizione tra i migliori produttori di olive da mensa, ha visto quest'anno una partecipazione record. Il trionfo della Noccellare del Belice e di TerraMia porta lustro ed orgoglio alla nostra intera collettività.

Questo riconoscimento rappresenta un tributo alla passione e alla dedizione dei membri di TerraMia, che lavorano ogni giorno per portare sulle nostre tavole prodotti di alta qualità.

"Questi premi sono il frutto di un lavoro di squadra e di una passione inesauribile per la nostra terra e i nostri prodotti," ha dichiarato il presidente della cooperativa, Francesco Quarrato "Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento e continueremo a lavorare con lo stesso impegno per offrire il meglio ai nostri clienti."

La vittoria di TerraMia al concorso Monna Oliva non è solo un successo per la cooperativa, ma anche per l'intera comunità locale, che vede riconosciuto il valore del proprio lavoro e della propria tradizione agricola. Un trionfo che porta lustro e orgoglio, proiettando la cooperativa verso nuovi successi nel panorama internazionale.