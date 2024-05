Condannato a pagare una multa, assolto grazie alla foto pubblicata su Facebook

di: Redazione - del 2024-05-28

(ph. ph. tratta dal profilo Facebook di Giuseppe Di Girolamo)

Una storia a lieto fine per un cittadino castelvetranese, Giuseppe Di Girolamo, che ogni domenica porta l'anziano padre disabile a fare un giro e prendere una bella boccata di aria fresca. Nel giugno del 2023, l'uomo in compagnia del padre si è recato a Torretta Granitola e dopo aver parcheggiato l'autovettura, con tanto di tagliando per disabile, consuma la colazione.

Poco dopo all'uomo arriva una multa di 100 euro per avere trasgredito le regole della Ztl. A quel punto Giuseppe ne chiede l'annullamento spiegando le ragioni della presenza dell'autovettura in quella zona a traffico limitato.

Il Prefetto lo intima invece a pagare 180 euro, perchè pare che l'utente doveva comunicare attraverso un numero telefonico al comando dei vigili la presenza dell'invalido. In buona sostanza in Prefettura non hanno creduto che realmente l'anziano fosse in sua compagnia.

Giuseppe Di Girolamo si è rivolto ad un legale, all'avvocato Vincenzo Basile, che attraverso un nuovo ricorso completo di foto facebook di quel giorno e la testimonianza della barista, è riuscito ad ottenere l'annullamento della multa.