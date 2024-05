Amministrative 2024, avv. Lorenzo Rizzuto: "Ci vuole un assessorato ed una struttura permanente per Marinella e Triscina""

di: Redazione - del 2024-05-29

Ai microfoni di CastelvetranoNews.it, il candidato al Consiglio Comunale, l'avvocato Lorenzo Rizzuto, nella lista elettorale del partito "Forza Italia" che sostiene la candidatura a Sindaco dell'avvocato Giovanni Lentini.

Il candidato Lorenzo Rizzuto pone le sue attenzioni sugli aspetti che dovrebbero riportare Castelvetrano al suo antico splendore. Sulle borgate di Triscina e Marinella, argomento che il candidato conosce bene per via dell'attività imprenditoriale della famiglia Rizzuto: "Sono molto legato, Selinunte e Triscina hanno bisogno di una struttura che si occupi 12 mesi all'anno delle borgate e non nei soli due mesi estivi. Noi crediamo fermamente, insieme al candidato sindaco avv. Lentini, Marinella e Triscina devono avere un assessorato ed una struttura comunale dedidata a loro permanentemente" .

SPAZIO POLITICO AUTOGESTITO DAL COMMITTENTE CANDIDATO