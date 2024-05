(VIDEO Amministrative 2024, dott. Francesco Bongiorno: "L'importanza del consigliere comunale"

di: Redazione - del 2024-05-30

Ai microfoni di CastelvetranoNews.it, il candidato al Consiglio Comunale, il dott. Francesco Bongiorno, nella lista elettorale del partito "Fratelli d'Italia" che sostiene la candidatura a Sindaco dell'avvocato Giovanni Lentini.

Diversi gli argomenti trattati dal candidato, in particolare ha posto l'attenzione sull'importanza del ruolo del Consigliere Comunale: "Il compito del consigliere è esclusivamente quello di andare a controllare la pubblica amministrazione, un Sindaco da solo non ce la potrà mai fare per quanto sia bravissimo, ci vuole l'insieme dei consiglieri comunali che diano un certo input alla futura amministrazione. Ce ne siamo accorti negli ultimi anni con consiglieri che si trovavano lì non sapendo il perchè. Bisogna essere preparati specialmente in una città allo sbando come la nostra".

SPAZIO POLITICO AUTOGESTITO DAL COMMITTENTE CANDIDATO