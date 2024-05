No al bullismo! Sabato al Parco Archeologico Cristiano Malgioglio, Sergio Friscia e Roberto Lipari

di: Comunicato Stampa - del 2024-05-28

L’Istituto Comprensivo Lombardo Radice- Pappalardo ha organizzato per il 1 Giugno p.v. presso il Parco Archeologico di Selinunte, nello spazio antistante il Baglio Florio, l’evento finale del progetto che intende riassumere le attività svolte, rendere protagonisti gli alunni delle scuole trapanesi e dare vita ad uno spettacolo di artisti di caratura nazionale, rappresentativi del mondo della musica e dello spettacolo.

L’evento si articolerà in due momenti: nel pomeriggio a partire dalle ore 19.00 si esibiranno gli alunni con organico band o solisti delle scuole trapanesi, selezionati dall’Agenzia organizzatrice dell’evento, ovvero la MAFI srl di Maurizio Filardo; in serata a partire dalle ore 20.00 ca. vi saranno i saluti da parte dei rappresentanti dell’USR per la Sicilia, dell’Assessorato Regionale Istruzione e formazione, della Polizia Postale, dell’Amministrazione Comunale, dei partner e formatori del progetto (Fondazione Carolina, Mabasta, Telefono Azzurro), dell’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo e le performances di Cristiano Malgioglio, Roberto Lipari, Maurizio Filardo feat. Lucy Campeti, Astherìa, Sergio Friscia.

L’ingresso libero e gratuito avverrà alle ore 18.00 dall’accesso biglietteria del parco e sono invitati a partecipare tutte le persone che vogliono condividere il messaggio di tolleranza, solidarietà per il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo fuori e dentro le aule scolastiche ed in particolare alunni, famiglie, Docenti e Personale con le relative famiglie di tutte le II.SS della Provincia (indipendentemente dalla partecipazione o meno alla formazione realizzata per il progetto).

Alle persone addette all’ingresso bisognerà solo ritirare obbligatoriamente il biglietto omaggio per l’accesso che dovrà essere conservato; in caso ci si dovesse allontanare dal parco per poi rientrarvi, il biglietto costituirà il titolo per riaccedere senza dover ripetere la procedura di accesso.

Nell’occasione sarà presentato l’inno del progetto che suggella l’intervento della scuola nella lotta al bullismo ed al cyberbullismo. Vi aspettiamo numerosi per dire a gran voce. NO al bullismo ed al cyberbullismo.