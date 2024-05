Yachting Club Marinella di Selinunte, l’avvocato Ennio Brlllo rieletto presidente. Preoccupa il porticciolo ancora insabbiato

di: Comunicato Stampa - del 2024-05-28

Domenica 26 maggio l’avvocato Ennio Brillo è stato riconfermato all’unanimità quale Presidente dello Yachting Club Marinella di Selinunte. Nel ringraziare tutti i soci per avergli rinnovato la fiducia per il prossimo triennio, da poco il club ha festeggiato i 40 anni di attività, lo stesso ha evidenziato le precarie condizioni del porticciolo di Marinella che si presenta insabbiato e pieno di alghe e la mancata pulizia sebbene la Regione Siciliana avesse stanziato oltre 200 mila euro per tali lavori.

Da notizie apprese al Genio Civile di Trapani pare che i lavori di escavazione e pulizia non sono iniziati per inidoneità del luogo prescelto anche dal Sindaco (scogliera sotto il muraglione) a ricevere le alghe e la sabbia estratte dal porto. Pare ancora che ad oggi il Genio Civile attenda dal Sindaco l’indicazione di altra area.

Mancati lavori che stanno compromettendo l’intera stagione estiva, l’avvocato Brillo ha assunto l’onere di invitare il Sindaco e il Genio Civile di Trapani nella persona dell’ingegnere Teresi, ad un libero confronto al fine di risolvere ogni problematica e di dare immediata notizia all’assessore regionale di competenza On. Alessandro Arico’ che è stato già interpellato e che attende notizie per i provvedimenti consequenziali.