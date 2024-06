Amministrative 2024, - 3 al voto. I candidati si preparano ai comizi di chiusura

di: Redazione - del 2024-06-05

Scatterà alla mezzanotte del 7 giugno 2024 il silenzio elettorale alla vigilia della doppia giornata di voto che vedrà i cittadini castelvetranesi impegnati con le Amministrative 2024 in concomitanza con le Elezioni Europee.

I sette candidati alla poltrona di primo cittadino si preparano al rush finale con i comizi di chiusura per cercare di ottenere quanti più consensi possibili.

Questa sera alle 20 in diretta sulla pagina Facebook di CastelvetranoNews il candidato avv. Lentini interverrà in un'intervista. Domani alle 18 sarà la volta del candidato Stuppia sempre in diretta sulla nostra pagina social.

spazio elettorale autogestito dai committenti candidati